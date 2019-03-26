Загиблий від вибуху в Києві росіянин виявився причетним до стрілянини у Мукачевому – Москаль

КИЇВ. 26 березня. УНН. Загиблий від вибуху у столичній багатоповерхівці Луан Кінгісепп, якого підозрювали у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова, входив у підрозділ "Правого сектору", який влаштував на Закарпатті стрілянину в липні 2015 року. Про це на своєму сайті заявив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає УНН.