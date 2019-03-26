Загиблий від вибуху в Києві росіянин виявився причетним до стрілянини у Мукачевому – Москаль
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Загиблий від вибуху у столичній багатоповерхівці Луан Кінгісепп, якого підозрювали у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова, входив у підрозділ "Правого сектору", який влаштував на Закарпатті стрілянину в липні 2015 року. Про це на своєму сайті заявив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає УНН.
"28-річний Луан Кінгісепп, котрий загинув від вибуху в київській багатоповерхівці минулої суботи (23.03), входив до підрозділу "Правого сектору" "Сонечко", який влаштував стрілянину в Мукачеві в липні 2015 року", - повідомила прес-служба, посилаючись на слова Москаля.
За його словами, після стрілянини Луан Кінгісепп разом зі спільником Дмитром Голубом втекли із Закарпаття, а у квітні 2016 року їх запідозрили у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова.
Нагадаємо, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков, який автомобілем вирушив зі Львова до Києва, зник.
Пізніше поліція знайшла його автомобіль.
У квітні 2016 року правоохоронці встановили двох підозрюваних осіб, причетних до вбивства Тараса Познякова. Ними виявилися 36-річний Дмитро Голуб, житель Чернівців, та 25-річний Луан Кінгісепп, громадянин Росії.
На початку серпня 2016 року на Хмельниччині поліція затримала Дмитра Голуба.
Іншого підозрюваного, Луана Кінгісеппа, оголосили у міжнародний розшук.
Як повідомляв УНН, 23 березня в одній з квартир в будинку на проспекті Науки загинув громадянин РФ, розшукуваний за підозрою у вбивстві. Попередньою причиною вибуху стало необережне поводження з вибухівкою.
Загиблим виявився громадянин РФ Луан Кінгісепп, 1991 року народження, якого було оголошено в розшук за підозрою у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова.