Погибший на Донбассе сотрудник СБУ был тайным свидетелем по делу экс-беркутовцев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сотрудник Центра специальных операций СБУ, полковник Дмитрий Каплунов, который трагически погиб на Востоке Украины, был одним из тайных свидетелей по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
Об этом сообщил судья Святошинского районного суда Киева при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут".
"Среди допрошенных свидетелей, которые допрашивались по ходатайству представителя потерпевшего, нами был допрошен свидетель, который был залегендирован под именем "Дмитрий". В связи с трагическими событиями, которые произошли, мы, к сожалению, имеем возможность раскрыть его данные... Этим лицом был Дмитрий Каплунов - Герой Украины...", - сказал судья.
Напомним, во время боевого столкновения 1 декабря во так называемой "серой зоне" Дмитрий Каплунов получил ранения, несовместимые с жизнью. Почти неделю пророссийские оккупанты не отдавали семье тело Дмитрия.
Также, за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу Президент удостоил Дмитрия Каплунова званием Героя Украины (посмертно).