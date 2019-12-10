Погибший на Донбассе сотрудник СБУ был тайным свидетелем по делу экс-беркутовцев

Об этом сообщил судья Святошинского районного суда Киева при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

"Среди допрошенных свидетелей, которые допрашивались по ходатайству представителя потерпевшего, нами был допрошен свидетель, который был залегендирован под именем "Дмитрий". В связи с трагическими событиями, которые произошли, мы, к сожалению, имеем возможность раскрыть его данные... Этим лицом был Дмитрий Каплунов - Герой Украины...", - сказал судья.

Напомним, во время боевого столкновения 1 декабря во так называемой "серой зоне" Дмитрий Каплунов получил ранения, несовместимые с жизнью. Почти неделю пророссийские оккупанты не отдавали семье тело Дмитрия.

Также, за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу Президент удостоил Дмитрия Каплунова званием Героя Украины (посмертно).