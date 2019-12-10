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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 11872 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103835 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 77445 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103808 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116374 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 146600 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147423 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Погибший на Донбассе сотрудник СБУ был тайным свидетелем по делу экс-беркутовцев

Погибший на Донбассе сотрудник СБУ был тайным свидетелем по делу экс-беркутовцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сотрудник Центра специальных операций СБУ, полковник Дмитрий Каплунов, который трагически погиб на Востоке Украины, был одним из тайных свидетелей по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.

Об этом сообщил судья Святошинского районного суда Киева при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

"Среди допрошенных свидетелей, которые допрашивались по ходатайству представителя потерпевшего, нами был допрошен свидетель, который был залегендирован под именем "Дмитрий". В связи с трагическими событиями, которые произошли, мы, к сожалению, имеем возможность раскрыть его данные... Этим лицом был Дмитрий Каплунов - Герой Украины...", - сказал судья.

Напомним, во время боевого столкновения 1 декабря во так называемой "серой зоне" Дмитрий Каплунов получил ранения, несовместимые с жизнью. Почти неделю пророссийские оккупанты не отдавали семье тело Дмитрия.

Также, за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу Президент удостоил Дмитрия Каплунова званием Героя Украины (посмертно).

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