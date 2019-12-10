Загиблий на Донбасі співробітник СБУ був таємним свідком у справі ексберкутівців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Співробітник Центру спеціальних операцій СБУ, полковник Дмитро Каплунов, який трагічно загинув на Сході України, був одним з таємних свідків у справі колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
Про це повідомив суддя Святошинського районного суду Києва під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут".
"Серед допитаних свідків обвинувачення, які допитувалися за клопотанням представника потерпілого, нами був допитаний свідок, який був залегендований під ім’ям "Дмитро". У зв’язку з трагічними подіями, які сталися, ми маємо, на жаль, можливість розкрити його дані… Цією особою був Дмитро Каплунов – Герой України…", - сказав суддя.
Нагадаємо, під час бойового зіткнення 1 грудня у так званій "сірій зоні" Дмитро Каплунов отримав поранення, несумісні із життям. Майже тиждень проросійські окупанти не віддавали родині тіло Дмитра.
Також, за героїзм та особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Президент удостоїв Дмитра Каплунова званням Героя України (посмертно).