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У Києві попрощалися з Героєм України Каплуновим, який загинув на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Центрі культури та мистецтв Служби безпеки України відбулася церемонія прощання зі співробітником Центру спеціальних операцій СБУ полковником Дмитром Каплуновим, який трагічно загинув на сході України, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру СБУ.

"Дмитро Каплунов у складі резервної групи виконував завдання із недопущення прориву ворожої диверсійно-розвідувальної групи в тил позицій Об’єднаних сил на Донеччині. Під час бойового зіткнення 1 грудня у так званій сірій зоні він отримав поранення несумісні із життям. Майже тиждень проросійські окупанти не віддавали родині тіло Дмитра. Зрештою Україні вдалося повернути загиблого Героя додому", - йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру, сьогодні провести Дмитра Каплунова в останній путь прийшли тисячі людей – керівництво СБУ, колеги по службі, бойові побратими, друзі, небайдужі кияни.

"Служба розділяє скорботу разом із рідними та близькими Героя. Керівництво СБУ та бойові побратими не залишать родину Дмитра наодинці з горем. Служба й надалі надаватиме підтримку та сприяння рідним загиблого офіцера", - йдеться у повідомленні.

Раніше за героїзм та особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Президент удостоїв Дмитра Каплунова званням Героя України (посмертно).

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