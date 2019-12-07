Бойовики віддали тіло офіцера СБУ, який загинув у "сірій зоні" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Україні вдалося повернути рідним тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова, який загинув у "сірій зоні" на Донбасі. Про це повідомила прессекретар СБУ Олена Гітлянська у Facebook, передає УНН.
"Дякувати Богові! Україні вдалося повернути рідним тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова. Він загинув під час виконання бойового завдання в так званій "сірій зоні". Родина, друзі, колеги Дмитра зможуть попрощатися з ним і гідно поховати Героя, який віддав своє життя за Україну", - зазначила Гітлянська.
Напередодні у СБУ вказували, що бойовики “ДНР” не повернули тіло загиблого Героя України Каплунова.
Нагадаємо, 1 грудня на лінії зіткнення на сході України диверсійно-розвідувальна група ворога здійснила спробу прориву в тил позицій Об’єднаних сил. Командування ООС задіяло резервну групу, до складу якої входили Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв. Під час бойового зіткнення внаслідок вибуху міни бійці отримали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці.
Президент Зеленський дав звання Героя України двом співробітникам СБУ, які загинули на Донбасі.