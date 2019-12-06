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Бойовики “ДНР” досі не повернули тіло загиблого Героя України Каплунова - СБУ

Бойовики “ДНР” досі не повернули тіло загиблого Героя України Каплунова - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. “ДНР” й досі не повернули тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ. Україна продовжує переговори з представниками так званої “ДНР” для повернення родині тіла загиблого співробітника спецпідрозділу ЦСО СБУ Дмитра Каплунова, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру СБУ.

Як повідомили у пресцентрі, з різних причин кілька разів перемовини зривалися, незважаючи на залучення до них представників авторитетних міжнародних організацій.

"Українська сторона ще 2 грудня офіційно звернулась через представника Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування (СЦКК) та СММ ОБСЄ до представників «ДНР» щодо передачі тіла військовослужбовця. Він загинув під час виконання бойового завдання в так званій «сірій зоні», - йдеться у повідомленні. 

У СБУ додали, що "наша країна погоджувалася на всі умови, висунуті представниками «ДНР», але тіло Дмитра й досі не повернуто".

Наразі переговори тривають і ми віримо, що родина у найближчі дні отримає можливість попрощатися з рідним. Норми християнської моралі вимагають дотримання її принципів і право гідно поховати воїна, який виконував свій обов’язок", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову (посмертно).

Нагадаємо, 1 грудня на лінії зіткнення на сході України диверсійно-розвідувальна група ворога здійснила спробу прориву в тил позицій Об’єднаних сил. Командування ООС задіяло резервну групу, до складу якої входили Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв. Під час бойового зіткнення внаслідок вибуху міни бійці отримали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці.

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