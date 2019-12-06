Боевики "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего Героя Украины Каплунова - СБУ

Как сообщили в пресс-центре, по разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций.

“Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям ”ДНР“ о передаче тела военнослужащего. Он погиб во время выполнения боевого задания в так называемой ”серой зоне“, - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что „наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями “ДНР", но тело Дмитрия сих пор не возвращено“.

"Сейчас переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным. Нормы христианской морали требуют соблюдения ее принципов и право достойно похоронить воина, который выполнял свой долг”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).

Напомним, 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.