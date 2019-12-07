Боевики отдали тело офицера СБУ, который погиб в "серой зоне" на Донбассе

"Слава Богу! Украине удалось вернуть родным тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова. Он погиб во время выполнения боевого задания в так называемой "серой зоне". Семья, друзья, коллеги Дмитрия смогут попрощаться с ним и достойно похоронить Героя, который отдал свою жизнь за Украину", - отметила Гитлянская.

Накануне в СБУ указывали, что боевики "ДНР" не вернули тело погибшего Героя Украины Каплунова.

Напомним, 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

Президент Зеленский дал звание Героя Украины двум сотрудникам СБУ, погибшим на Донбассе.