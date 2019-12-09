В Киеве попрощались с Героем Украины Каплуновым, который погиб на Донбассе

"Дмитрий Каплунов в составе резервной группы выполнял задачи по недопущению прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы в тыл позиций Объединенных сил в Донецкой области. Во время боевого столкновения 1 декабря во так называемой серой зоне он получил ранения несовместимые с жизнью. Почти неделю пророссийские оккупанты не отдавали семье тело Дмитрия. В конце концов Украины удалось вернуть погибшего Героя домой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, сегодня провести Дмитрия Каплунова в последний путь пришли тысячи людей - руководство СБУ, сослуживцы, боевые побратимы, друзья, неравнодушные киевляне.

"Служба разделяет скорбь вместе с родными и близкими Героя. Руководство СБУ и боевые побратимы не оставят семью Дмитрия наедине с горем. Служба и в дальнейшем будет оказывать поддержку и содействие родным погибшего офицера", - говорится в сообщении.

Раньше за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу Президент удостоил Дмитрия Каплунова званием Героя Украины (посмертно).