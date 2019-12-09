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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102365 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 67654 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102194 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115093 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145932 просмотра

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В Киеве попрощались с Героем Украины Каплуновым, который погиб на Донбассе

В Киеве попрощались с Героем Украины Каплуновым, который погиб на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9605 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Центре культуры и искусств Службы безопасности Украины состоялась церемония прощания с сотрудником Центра специальных операций СБУ полковником Дмитрием Каплуновым, который трагически погиб на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центр СБУ.

"Дмитрий Каплунов в составе резервной группы выполнял задачи по недопущению прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы в тыл позиций Объединенных сил в Донецкой области. Во время боевого столкновения 1 декабря во так называемой серой зоне он получил ранения несовместимые с жизнью. Почти неделю пророссийские оккупанты не отдавали семье тело Дмитрия. В конце концов Украины удалось вернуть погибшего Героя домой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, сегодня провести Дмитрия Каплунова в последний путь пришли тысячи людей - руководство СБУ, сослуживцы, боевые побратимы, друзья, неравнодушные киевляне.

"Служба разделяет скорбь вместе с родными и близкими Героя. Руководство СБУ и боевые побратимы не оставят семью Дмитрия наедине с горем. Служба и в дальнейшем будет оказывать поддержку и содействие родным погибшего офицера", - говорится в сообщении.

Раньше за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу Президент удостоил Дмитрия Каплунова званием Героя Украины (посмертно).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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