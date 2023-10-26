Захватчики угрожают выгнать сотрудников ЗАЭС за отказ сотрудничать с рф - Федоров

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"Враг продолжает полностью контролировать нашу Запорожскую АЭС. Он угрожает выгнать до конца декабря всех сотрудников ЗАЭС, кто не согласился сотрудничать с врагом, и кто не готов брать рашистские документы. Когда мы говорим "выгнать", то совсем не понятна процедура. Что будет с этими людьми? Мы знаем о сотрудниках ЗАЭС, которых враг забрал в плен. Сегодня этот объект хоть и сошел с первых строк в СМИ, но опасность и угроза от врага все еще остается", – отметил Федоров.

Напомним

На временно оккупированной Запорожской АЭС оккупанты столкнулись с ощутимой нехваткой квалифицированных кадров, из-за того, что бывшие работники не хотят работать на врага. россияне пытались склонить их к сотрудничеству запугиванием.

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