Захватчики угрожают выгнать сотрудников ЗАЭС за отказ сотрудничать с рф - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. российские оккупанты угрожают до конца декабря выгнать сотрудников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать с россией. Об этом в едином марафоне сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"Враг продолжает полностью контролировать нашу Запорожскую АЭС. Он угрожает выгнать до конца декабря всех сотрудников ЗАЭС, кто не согласился сотрудничать с врагом, и кто не готов брать рашистские документы. Когда мы говорим "выгнать", то совсем не понятна процедура. Что будет с этими людьми? Мы знаем о сотрудниках ЗАЭС, которых враг забрал в плен. Сегодня этот объект хоть и сошел с первых строк в СМИ, но опасность и угроза от врага все еще остается", – отметил Федоров.
Напомним
На временно оккупированной Запорожской АЭС оккупанты столкнулись с ощутимой нехваткой квалифицированных кадров, из-за того, что бывшие работники не хотят работать на врага. россияне пытались склонить их к сотрудничеству запугиванием.
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