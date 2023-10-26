Загарбники погрожують вигнати співробітників ЗАЕС за відмову співпрацювати з рф - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. російські окупанти погрожують до кінця грудня вигнати співробітників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати з росією. Про це в єдиному марафоні повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Ворог продовжує повністю контролювати нашу Запорізьку АЕС. Він погрожує вигнати до кінця грудня всіх співробітників ЗАЕС, хто не погодився співпрацювати з ворогом, і хто не готовий брати рашистські документи. Коли ми говоримо "вигнати", то зовсім не зрозуміла процедура. Що буде з цими людьми? Ми знаємо про співробітників ЗАЕС, яких ворог забрав у полон. Сьогодні цей об’єкт хоч і зійшов з перших рядків у ЗМІ, але небезпека і загроза від ворога все ще залишається", – зазначив Федоров.
Нагадаємо
На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС окупанти стикнулись з відчутною нестачею кваліфікованих кадрів, через те, що колишні працівники не хочуть працювати на ворога. росіяни намагалися схилити їх до співпраці залякуванням.
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