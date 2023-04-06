Захватчики обстреляли Донецкую область, погибли пятеро гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. За 5 апреля оккупанты убили 5 жителей Донецкой области. Еще 9 человек в области получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"За 5 апреля россияне убили 5 жителей Донетчины: 2 в Алексеево-Дружковке, 2 в Бахмуте и 1 в Сергеевке. Еще 9 человек в области получили ранения", - отметил он.
Кириленко добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские войска обстреляли поселок Алексеево-Дружковку в Донецкой области, известно о двух погибших и четырех раненых.