Захватчики обстреляли Донецкую область, погибли пятеро гражданских

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"За 5 апреля россияне убили 5 жителей Донетчины: 2 в Алексеево-Дружковке, 2 в Бахмуте и 1 в Сергеевке. Еще 9 человек в области получили ранения", - отметил он.

Кириленко добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Российские войска обстреляли поселок Алексеево-Дружковку в Донецкой области, известно о двух погибших и четырех раненых.