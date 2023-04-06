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Загарбники обстріляли Донецьку область, загинули п’ятеро цивільних

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. За 5 квітня окупанти вбили 5 жителів Донеччини. Ще 9 людей в області дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За 5 квітня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Олексієво-Дружківці, 2 в Бахмуті та 1 у Сергіївці. Ще 9 людей в області дістали поранення", - зазначив він.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо 

Російські війська обстріляли селище Олексієво-Дружківку на Донеччині, відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.

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