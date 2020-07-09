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Общий фонд Госбюджета в январе-июне этого года недополучил более 38 млрд грн - Пацкан

Общий фонд Госбюджета в январе-июне этого года недополучил более 38 млрд грн - Пацкан

Киев  •  УНН

 • 19312 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. В первом полугодии текущего года в общий фонд Государственного бюджета недополучено более 38 млрд грн запланированных доходов. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета Украины в январе - июне 2020 года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Счетной Палаты.

"Анализ оперативной отчетности казначейства показал, что который месяц подряд сумма недопоступления доходов остается значительной. В январе-июне 2020 года план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%. Качество прогноза основных макропоказателей должно быть повышено. Ведь риски невыполнения бюджета значительные", - сказал Пацкан.

По его словам, меньшие от плана поступления НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 33,2 млрд грн (22,3%), рентной платы за пользование недрами - на 7,1 млрд грн (39,1%), налога и сбора на доходы физических лиц - на 2,2 млрд грн (3,9%), ввозной пошлины - на 0,9 млрд грн (9,2%).

"К сожалению, остаются проблемы с поступлениями от таможни и налоговой. План доходов, которые администрирует таможенная служба, не выполнен на 34 млрд грн (21,4%), налоговая служба - на 1,7 млрд грн (0,6%)" , - добавил глава Счетной палаты.

Меньше плана и расходы общего фонда. В январе-июне эта сумма составляла 51 млрд грн (9,6%).

В частности, меньше плана проведены расходы на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения, меры по противодействию распространению острой респираторной болезни COVID-19 и т.д. - на 29,9 млрд грн (30,4%).

Вследствие прочной гривни в январе-июне 2020 года, по сравнению с прогнозом, расходы на обслуживание государственного долга меньше на 7,1 млрд грн (10,3%), а экономия расходов на зарплату и денежное обеспечение военнослужащих, прежде всего по бюджетным программам МВД, стала основным фактором экономии расходов на оплату труда с начислениями - на 6 млрд грн (5,4%).

Пацкан заметил, что общий фонд государственного бюджета финансировался прежде всего за счет государственных заимствований, которые составляли 259,5 млрд грн (99,8%) источников финансирования.

"Подписание соглашения с МВФ и получение первого транша позволило привлечь в июне 70,2 млрд грн из привлеченных за полгода 105,8 млрд гривен внешних поступлений. При выполнении плана государственных внешних заимствований, недопоступление от внутренних заимствований составляли 0,2 млрд грн (0,1%)", - подчеркнул он.

Напомним, согласно выводам Счетной палаты, из-за некачественного прогноза обменного курса государственный бюджет в период за январь-май 2020 года получил 7 млрд грн доходов.

Украинские Национальные Новости

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