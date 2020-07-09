Загальний фонд Держбюджету у січні-червні цього року недоотримав понад 38 млрд грн - Пацкан
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У першому півріччі поточного року до загального фонду Державного бюджету недоотримано понад 38 млрд грн запланованих доходів. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання Державного бюджету України у січні – червні 2020 року, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Рахункової Палати.
"Аналіз оперативної звітності казначейства показав, що котрий місяць поспіль сума недонадходження доходів залишається значною. У січні-червні 2020 року план доходів загального фонду державного бюджету не виконано на 38,4 млрд грн, або 7,8%. Якість прогнозу основних макропоказників має бути підвищена. Адже ризики невиконання бюджету значні", – сказав Пацкан.
За його словами, менші від плану надходження ПДВ із ввезених на митну територію України товарів – на 33,2 млрд грн (22,3%), рентної плати за користування надрами – на 7,1 млрд грн (39,1%), податку та збору на доходи фізичних осіб – на 2,2 млрд грн (3,9%), ввізного мита – на 0,9 млрд грн (9,2%).
"На жаль, залишаються проблеми із надходженнями від митниці та податкової. План доходів, які адмініструє митна служба, не виконано на 34 млрд грн (21,4%), податкова служба – на 1,7 млрд грн (0,6%)", − додав голова Рахункової палати.
Менші від плану і видатки загального фонду. У січні-червні ця сума становила 51 млрд грн (9,6%).
Зокрема, менше плану проведені видатки на реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення, заходи з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 тощо − на 29,9 млрд грн (30,4%).
Унаслідок міцнішої гривні у січні-червні 2020 року, порівняно з прогнозом, видатки на обслуговування державного боргу менші на 7,1 млрд грн (10,3%), а економія видатків на зарплату і грошове забезпечення військовослужбовців, насамперед за бюджетними програмами МВС, стала основним чинником економії видатків на оплату праці з нарахуваннями – на 6 млрд грн (5,4%).
Пацкан зауважив, що загальний фонд державного бюджету фінансувався насамперед за рахунок державних запозичень, які становили 259,5 млрд грн (99,8%) джерел фінансування.
"Підписання угоди з МВФ і отримання першого траншу дозволило залучити у червні 70,2 млрд грн із залучених за півроку 105,8 млрд гривень зовнішніх надходжень. При виконанні плану державних зовнішніх запозичень, недонадходження від внутрішніх запозичень становили 0,2 млрд грн (0,1%)", − підкреслив він.
Нагадаємо, згідно з висновками Рахункової Палати, через неякісний прогноз обмінного курсу державний бюджет у період за січень-травень 2020 року недоотримав 7 млрд грн доходів.