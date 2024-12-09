Загадочная болезнь Х может быть результатом малярии или Covid-19
Киев • УНН
В провинции Кванго ДР Конго зафиксирована вспышка неизвестной болезни, поражающей преимущественно детей до 5 лет. ВОЗ предполагает, что причиной может быть пневмония, грипп, Covid-19, корь или малярия.
В обновлении, опубликованном в воскресенье вечером, ВОЗ сообщила, что в период с 24 октября по 5 декабря было зарегистрировано 406 случаев необнаруженного заболевания, включая 31 смертельный исход.
Жду ОТВЕТА из сообщений на who.int.
Всемирная организация здравоохранения расследует вспышку возможной новой болезни в Конго. по данным ВОЗ "острая пневмония, грипп, Covid-19, корь и малярия" могли быть причиной загадочной болезни, возникшей на юго-западе Демократической Республики Конго (ДРК).
В отдаленном районе Пан из провинции Кванго зарегистрировано 406 случаев заболевания. Погиб 31 человек. Болеют преимущественно дети, особенно в возрасте до пяти лет. Все сильно недоедают.
Органы здравоохранения в пострадавшей провинции сообщили несколько дней назад о более чем 130 умерших пациентах - в отличие от отчета кризисного центра здравоохранения, он также включает людей, которые умерли дома без медицинской помощи, но имели те же симптомы.
Напомним
УНН передавал, что в провинции Кванго в ДР Конго зафиксирована вспышка неизвестной болезни с гриппоподобными симптомами, от которой умерли 143 человека. Воз и местные медики исследуют причины заболевания, которое больше всего поразило женщин и детей.
Центр эпидемии оспы Mpox в ДР Конго: медики призывают помочь с транспортировкой вакцин11 сент. 2024, 10:02 • 13769 просмотров