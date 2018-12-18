Загадочно умер экс-глава львовского "Правого сектора"
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во Львовской области в больнице от полученных травм скончался 53-летний львовянин. Следствие устанавливает обстоятельства его смерти. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"16 декабря в 13:10 на оперативную линию "102" в полицию от очевидца происшествия поступило сообщение о том, что мужчина в городе Червоноград пытается покончить жизнь самоубийством... Личность мужчины установлена – им оказался 53-летний львовянин. От полученных телесных повреждений он скончался в больнице", – сообщили в полиции.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится досудебное расследование.
Из собственных источников корреспонденту УНН стало известно, что речь идет о львовском общественном деятеле, участнике Революции достоинства, бывшего главу "Правого сектора" во Львовской области Игоре Коцюрубе.
В то же время сразу несколько товарищей активиста в социальных сетях предполагают, что он был убит.
Напомним, на чердаке дома в Закарпатье нашли повешенного мужчину. По сообщению местных СМИ, мертвым обнаружили руководителя организации скаутов "Галицкая Русь" Кирилла Арбатова.