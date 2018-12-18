Загадково помер екс-голова львівського "Правого сектора"
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Львівській області у лікарні від отриманих травм помер 53-річний львів’янин. Наразі слідство встановлює обставини його смерті. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"16 грудня о 13:10 на оперативну лінію "102" до поліції від очевидця події надійшло повідомлення про те, що чоловік у місті Червоноград намагається покінчити життя самогубством... Особу чоловіка встановлено – ним виявився 53-річний львів’янин. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер у лікарні", – повідомили у поліції.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Призначено судово-медичну експертизу, проводиться досудове розслідування.
З власних джерел кореспонденту УНН стало відомо, що йдеться про львівського громадського діяча, учасника Революції гідності, колишнього голову "Правого сектору" у Львівській області Ігоря Коцюрубу.
Водночас одразу кілька товаришів активіста в соціальних мережах припускають, що він був вбитий.
Нагадаємо, на горищі будинку на Закарпатті знайшли повішеного чоловіка. За повідомленням місцевих ЗМІ, мертвим виявили керівника організації скаутів "Галицька Русь" Кирила Арбатова.