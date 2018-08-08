На горищі будинку у Закарпатській області знайшли повішеного чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У селі Лазещина на Закарпатті виявили тіло чоловіка 1978 року народження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Закарпатської області.
"4 серпня чоловік заявив про те, що він виявив свого сусіда 1978 року народження повішаним на горищі. Це все відбувалося в селі Лазещина Рахівського району. На тілі потерпілого слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло відправили на експертизу, яка встановить остаточні причини смерті", - зазначили в поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України з позначкою "самогубство".
Як повідомляють місцеві ЗМІ, мертвим виявили керівника організації скаутів "Галицька Русь" Кирила Арбатова.
Нагадаємо, тіло 23-річного активіста без видимих ознак насильницької смерті було знайдено у лісосмузі неподалік залізничного полотна у Харківській області.