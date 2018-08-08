На чердаке дома в Закарпатской области нашли повешенного мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В селе Лазещина на Закарпатье обнаружили тело мужчины 1978 года рождения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.
"4 августа мужчина заявил о том, что он обнаружил своего соседа 1978 года повешенным на чердаке. Это все происходило в селе Лазещина Раховского района. На теле потерпевшего следов насильственной смерти не обнаружено. Тело отправили на экспертизу, которая установит окончательные причины смерти", - отметили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство".
Как сообщают местные СМИ, мертвым обнаружили руководителя организации скаутов "Галицкая Русь" Кирилла Арбатова.
Напомним, тело 23-летнего активиста без видимых признаков насильственной смерти было найдено в лесополосе возле железнодорожного полотна в Харьковской области.