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Оккупанты снова обстреляли Черниговскую область с территории рф: что известно

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня утром российские оккупанты трижды обстреляли Черниговскую область с территории рф. Об этом в Facebook сообщило оперативное командование "Север", передает УНН.

Детали

"Утром 30 июня 2022 года между 10:27 и 10:35 часов в Черниговской области зафиксировано три обстрела с территории рф. Были слышны четыре взрыва вблизи населенного пункта Гремяч. Во второй раз в районе населенного пункта неподалеку от Гремяча было зафиксировано еще два взрыва, вероятно из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, три выхода и три прихода также, вероятно, из ствольной артиллерии были зафиксированы и в районе населенного пункта Михальчича Слобода.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - резюмировали в ОК "Север".

Напомним

25 июня глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что оккупаны ударили ракетами по поселку Десна в Черниговской области, обошлось без жертв.

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