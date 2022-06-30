25 червня голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що окупанти вдарили ракетами по селищу Десна на Чернігівщині, обійшлося без жертв.
Окупанти знову обстріляли Чернігівщину з території рф: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти тричі обстріляли Чернігівську область з території рф. Про це у Facebook повідомило оперативне командування "Північ", передає УНН.
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"Уранці 30 червня 2022 року між 10:27 та 10:35 годинами на Чернігівщині зафіксовано три обстріли з території рф. Було чути чотири вибухи поблизу населеного пункту Грем'яч. Удруге у районі населеного пункту неподалік Грем'яча було зафіксовано ще два вибухи, ймовірно зі ствольної артилерії", - ідеться в повідомленні.
За даними відомства, три виходи та три приходи також, імовірно, зі ствольної артилерії було зафіксовано і в районі населеного пункту Михальчича Слобода.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - резюмували в ОК "Північ".
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