Окупанти знову обстріляли Чернігівщину з території рф: що відомо

Деталі

"Уранці 30 червня 2022 року між 10:27 та 10:35 годинами на Чернігівщині зафіксовано три обстріли з території рф. Було чути чотири вибухи поблизу населеного пункту Грем'яч. Удруге у районі населеного пункту неподалік Грем'яча було зафіксовано ще два вибухи, ймовірно зі ствольної артилерії", - ідеться в повідомленні.

За даними відомства, три виходи та три приходи також, імовірно, зі ствольної артилерії було зафіксовано і в районі населеного пункту Михальчича Слобода.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - резюмували в ОК "Північ".

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