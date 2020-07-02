Зафиксирован факт вербовки винничанина так называемым "МГБ ДНР" к негласному сотрудничеству
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Контрразведчики Службы безопасности Украины зафиксировали факт вербовки жителя Винницкой области представителями подконтрольной российским спецслужбам так называемого “МГБ ДНР”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
“Установлено, что наш соотечественник посещал своих родственников, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса. При пересечении линии разграничения человек был незаконно задержан представителями так называемого “МГБ ДНР”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что после этого пострадавшего доставили в спецтюрмы на территории временно оккупированного Донецка. Используя психологическое давление и физические пытки, злоумышленники склонили его к конфиденциальному сотрудничеству. “Кураторы” требовали от мужчины собирать и передавать информацию, в том числе фотоматериалы, относительно украинских стратегических объектов.
“После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию винничанин обратился в СБУ и предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своего вербовки и поставленных задач”, — отмечается в сообщении.
Напомним, на Донбассе разоблачили две попытки вербовки украинцев террористами “ЛНР/ДНР”.