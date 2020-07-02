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Зафіксовано факт вербування вінничанина так званим "МДБ ДНР" до негласної співпраці

Зафіксовано факт вербування вінничанина так званим "МДБ ДНР" до негласної співпраці

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Контррозвідники Служби безпеки України зафіксували факт вербування мешканця Вінницької області представниками підконтрольної російським спецслужбам так званого “МДБ ДНР”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

“Встановлено, що наш співвітчизник відвідував своїх родичів, які проживають на тимчасово окупованій території Донеччини. Під час перетину лінії розмежування чоловік був незаконно затриманий представниками так званого “МДБ ДНР”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після цього потерпілого доставили до спецтюрми на території тимчасово окупованого Донецька. Використовуючи психологічний тиск і фізичні тортури, зловмисники схилили його до конфіденційного співробітництва. “Куратори” вимагали від чоловіка збирати і передавати інформацію, у тому числі фотоматеріали, щодо українських стратегічних об’єктів.

“Після повернення на підконтрольну українській владі територію вінничанин звернувся до СБУ та надав детальні свідчення щодо всіх обставин свого вербування і поставлених завдань”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі викрили дві спроби вербування українців терористами “ЛНР/ДНР”.

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