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Зафиксировано 188 боестолкновений, враг запустил 6,4 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

За сутки на фронте произошло 188 боевых столкновений. Российские войска нанесли ракетный удар, 65 авиаударов из 192 КАБ и запустили 6483 дрона-камикадзе.

Зафиксировано 188 боестолкновений, враг запустил 6,4 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 188 боевых столкновений. Враг запустил 6,4 тыс. дронов и сбросил 192 управляемые авиабомбы, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 65 авиационных ударов с применением 192 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 6483 дронов-камикадзе и совершил 2334 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил четыре штурмовых действия, нанес три авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб и совершил 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивной системы залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении Гоптовки, Казачьей Лопани, Графского, Артильного. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении сегодня враг наступательных действий не проводил.

Двенадцать попыток захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении в районе Новоселовки и в направлении Шийковки, Лимана, Ставков и Озерного. Шесть атак до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 24 попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в направлении Николаевки, Малиновки, Ореховатки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили шесть атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Миньковки, Маркового и в направлении Ижевки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении населенных пунктов Долгая Балка, Вильное, Новопавловка и Кучеров Яр.

Двадцать три атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах Удачного, Родинского, Гришиного и в направлении населенных пунктов Белицкое, Светлое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Сергеевка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 25 оккупантов, 8 — ранено; уничтожен один танк, четыре единицы автомобильной и шесть единиц специальной техники. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, два пункта управления БПЛА и 22 укрытия личного состава противника. Уничтожено или подавлено 148 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбивали 11 вражеских атак в направлении Воздвижевки, Гуляйпольского, Косовцевого и Верхней Терсы. Один бой до сих пор продолжается.

На Ореховском та Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб сообщил о ликвидации еще 1370 оккупантов и более 90 артсистем за сутки21.07.26, 07:27 • 24305 просмотров

Антонина Туманова

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