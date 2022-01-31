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15 марта, 19:03 • 106216 просмотра

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15 марта, 13:44 • 142151 просмотра

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Задушила и выбросила в яму с нечистотами своего младенца: 18-летнюю девушку отпустили под домашний арест

Задушила и выбросила в яму с нечистотами своего младенца: 18-летнюю девушку отпустили под домашний арест

Киев • УНН

 • 11877 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Дергачевский районный суд Харьковской области отправил под круглосуточный домашний арест 18-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщил журналисту УНН спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Цитата:

“Постановлением следственного судьи Дергачевской районного суда Харьковской области от 30 января 2022 года подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В связи с тяжестью совершенного уголовного правонарушения, прокуратура будет обжаловать указанное определение в суд апелляционной инстанции", - сообщил Чубенко.

Он добавил, что согласно врачебному свидетельству, причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия.

Что было ранее

В Харьковской области 18-летняя жительница села Безруки подозревается в том, что задушила младенца и выбросила тело в яму с нечистотами во дворе.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей об умышленном убийстве (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 10 до 15 лет заключения.

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