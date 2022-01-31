Задушила і викинула в яму з нечистотами своє немовля: 18-річну дівчину відпустили під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Дергачівський районний суд Харківської області відправив під цілодобовий домашній арешт 18-річну дівчину, яку підозрюють у вбивстві своєї новонародженої дитини. Про це повідомив журналісту УНН спікер обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
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“Ухвалою слідчого судді Дергачівською районного суду Харківської області від 30 січня 2022 року підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У зв’язку з тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення, прокуратура оскаржуватиме вказану ухвалу до суду апеляційної інстанції”, — повідомив Чубенко.
Він додав, що відповідно до лікарського свідоцтва, причиною смерті дитини стала механічна асфіксія.
Що було раніше
На Харківщині 18-річна жителька села Безруки підозрюється у тому, що задушила немовля та викинула тіло в яму з нечистотами у дворі.
Дівчині повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею про умисне вбивство (п.2 ч.2 ст.115 КК України). Максимальне покарання згідно із санкцією статті передбачає від 10 до 15 років ув’язнення.