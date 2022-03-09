Задача Украины - выстоять 7-10 дней - советник главы МВД

Цитата

“РФ не может не понимать, как далеко со своей авантюрой зашел Путин. И им, прежде чем их вынудят к результативным переговорам, нужна хоть какая-то победа (главный удар - это Мариуполь и попытка что-то сделать в Киеве). Поэтому наша задача выстоять следующие 7-10 дней. Далее, с большой долей вероятности, Путина заставят садиться за стол переговоров”, - написал он в Facebook.

По мнению Денисенко, Россию начнут “выбрасывать” из нефтегазового рынка глобального мира, несмотря на исход переговоров.

Контекст

Заявление Денисенко прозвучало на фоне заявления США о запрете на любой импорт российской нефти, газа.

По его мнению, российско-украинская война стала “катализатором для глобального передела рынка энергоносителей во всем мире”. Он отметил, что США намерены ограничить роль России в мировом газонефтяном балансе за следующие несколько лет.

Решение украинского вопроса, подытожил Денисенко, является одним из важнейших элементов по снижению цены на газ.