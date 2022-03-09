Задача Украины - выстоять 7-10 дней - советник главы МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Украина должна выстоять в следующие 7-10 дней, после чего, вероятно, президент РФ Владимир Путин сядет за стол переговоров. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, информирует УНН.
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“РФ не может не понимать, как далеко со своей авантюрой зашел Путин. И им, прежде чем их вынудят к результативным переговорам, нужна хоть какая-то победа (главный удар - это Мариуполь и попытка что-то сделать в Киеве). Поэтому наша задача выстоять следующие 7-10 дней. Далее, с большой долей вероятности, Путина заставят садиться за стол переговоров”, - написал он в Facebook.
По мнению Денисенко, Россию начнут “выбрасывать” из нефтегазового рынка глобального мира, несмотря на исход переговоров.
Контекст
Заявление Денисенко прозвучало на фоне заявления США о запрете на любой импорт российской нефти, газа.
По его мнению, российско-украинская война стала “катализатором для глобального передела рынка энергоносителей во всем мире”. Он отметил, что США намерены ограничить роль России в мировом газонефтяном балансе за следующие несколько лет.
Решение украинского вопроса, подытожил Денисенко, является одним из важнейших элементов по снижению цены на газ.