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Задача України - вистояти 7-10 днів - радник голови МВС

Задача України - вистояти 7-10 днів - радник голови МВС

Київ • УНН

 • 388586 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Україна має вистояти наступні 7-10 днів, після чого, ймовірно, президент РФ Володимир Путін сяде за стіл переговорів. Про це заявив радник голови МВС Вадим Денисенко, інформує УНН.

Цитата

“РФ не може не розуміти, як далеко зі своєю авантюрою зайшов Путін. І їм, перш ніж їх змусять до результативних переговорів, потрібна хоч якась перемога (головний удар - це Маріуполь і спроба щось зробити в Києві). Тому наша задача вистояти наступні 7-10 днів. Далі, з великою долею імовірності, Путіна змусять сідати за стіл переговорів”, - написав він у Facebook.

На думку Денисенка, Росію почнуть “викидати” із нафтогазового ринку глобального світу, не зважаючи на результат переговорів.

Контекст

Заява Денисенка прозвучала на тлі заяви США про заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу.

На його думку, російсько-українська війна стала “каталізатором для глобального переділу ринку енергоносіїв у всьому світі”. Він зауважив, що США мають намір обмежити роль Росії у світовому газонафтовому балансі за наступні кілька років.

Розв'язання українського питання, підсумував Денисенко, є одним з найважливіших елементів зі зниження ціни на газ.

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