Задача України - вистояти 7-10 днів - радник голови МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Україна має вистояти наступні 7-10 днів, після чого, ймовірно, президент РФ Володимир Путін сяде за стіл переговорів. Про це заявив радник голови МВС Вадим Денисенко, інформує УНН.
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“РФ не може не розуміти, як далеко зі своєю авантюрою зайшов Путін. І їм, перш ніж їх змусять до результативних переговорів, потрібна хоч якась перемога (головний удар - це Маріуполь і спроба щось зробити в Києві). Тому наша задача вистояти наступні 7-10 днів. Далі, з великою долею імовірності, Путіна змусять сідати за стіл переговорів”, - написав він у Facebook.
На думку Денисенка, Росію почнуть “викидати” із нафтогазового ринку глобального світу, не зважаючи на результат переговорів.
Контекст
Заява Денисенка прозвучала на тлі заяви США про заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу.
На його думку, російсько-українська війна стала “каталізатором для глобального переділу ринку енергоносіїв у всьому світі”. Він зауважив, що США мають намір обмежити роль Росії у світовому газонафтовому балансі за наступні кілька років.
Розв'язання українського питання, підсумував Денисенко, є одним з найважливіших елементів зі зниження ціни на газ.