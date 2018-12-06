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Застройщики планируют пересмотреть ценники в следующем году

Киев • УНН

 • 7455 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Столичные застройщики готовятся в следующем году переписывать ценники на жилые метры. Об этом идет речь в аналитическом материале портала UBR, сообщает УНН.

Застройщики планируют пересмотреть ценники в следующем году

У потенциальных инвесторов есть шанс сэкономить на покупке квартиры во время новогодних скидок и акций, но в начале следующего года покупателей уже «обрадуют» новыми ценами на жилье. В 2019 году жилые «квадраты» в Киеве и пригороде вырастут в цене примерно на 5 -15%. И это при условии стабильной социально-экономической ситуации в стране.

В этом году рост цен в гривневом эквиваленте уже составил около 20%, говорят строители. На увеличение стоимости квадратного метра прежде всего оказали влияние:
• Увеличение стоимости стройматериалов и строительно-монтажных работ (в среднем 20-25%, что дало прирост к цене кв.м. до 10%).
• Инфляционные скачки (около 10% к стоимости кв.м.).

Тем не менее, как сообщал УНН, по оценкам аналитиков, рынок новостроек активнее вторичного рынка жилья. Этому способствует не только тот факт, что за свои деньги инвестор получает более комфортное жилье и новые коммуникации, но и возможность воспользоваться рядом финансовых инструментов во время приобретения жилья.

Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади. В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает на выбор три программы с разными банками (это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и "Глобус"). Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.

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