Забудовники планують переглянути цінники в наступному році
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Столичні забудовники готуються в наступному році переписувати цінники на житлові метри. Про це йдеться в аналітичному матеріалі порталу UBR, повідомляє УНН.
У потенційних інвесторів є шанс заощадити на покупці квартири під час новорічних знижок і акцій, але на початку наступного року покупців вже «порадують» новими цінами на житло. У 2019 житлові «квадрати» в Києві і передмісті виростуть в ціні приблизно на 5 -15%. І це за умови стабільної соціально-економічної ситуації в країні.
У цьому році зростання цін в гривневому еквіваленті вже склав близько 20%, кажуть будівельники. На збільшення вартості квадратного метра насамперед вплинули:
• Збільшення вартості будматеріалів і будівельно-монтажних робіт (в середньому 20-25%, що дало приріст до ціни кв.м. до 10%).
• Інфляційні стрибки (близько 10% до вартості кв.м.).
Проте, як повідомляв УНН, за оцінками аналітиків, ринок новобудов активніше вторинного ринку житла. Цьому сприяє не тільки той факт, що за свої гроші інвестор отримує більш комфортне житло і нові комунікації, а й можливість скористатися низкою фінансових інструментів під час придбання житла.
Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека , адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні, не маючи повної суми, або купити квартиру більшої площі. В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує на вибір три програми з різними банками (це "Крісталбанк", "Укргазбанк" і "Глобус"). Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру - в розмірі від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.
Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи тільки надійних.