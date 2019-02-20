Застройщики поднимают цены
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. О плановом поднятии стоимости квадратного метра информирует ХК "Киевгорстрой", передает УНН.
"Застройщик информирует покупателей о плановом повышении стоимости квадратного метра на некоторых объектах компании. С 19 февраля изменились цены на квартиры в ЖК "Медовый" и на квартиру в апарт-комплексе по ул. Квитки Цисык, 34,36. С 1 марта изменится стоимость на квартиры в ЖК "Итальянский квартал", в ЖК, который строится по ул. Кибальчича и в ЖК "Абрикосовый", - сообщили в пресс-службе холдинга, отметив, что корректировка цен происходит в соответствии с изменением этапов строительства.
В компании добавили, что в зависимости от объекта, цена квадратного метра увеличится на 300-1000 грн. Проверить информацию об изменении базовой стоимости всегда можно на сайте компании в разделе: Покупателям.
Также ожидается плановое подорожание на объекты ЖК "Урловский-1", ЖК "Медовый-2", ЖК на проспекте Отрадном, 93/2. Об этом в компании пообещали сообщить отдельно.