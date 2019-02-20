Забудовники піднімають ціни
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Про планове підняття вартості квадратного метра інформує ХК “Київміськбуд”, передає УНН.
“Забудовник інформує покупців про планове підвищення вартості квадратного метру на деяких об’єктах компанії. Із 19 лютого змінились ціни на квартири у ЖК "Медовий“ та на помешкання у апарт-комплексі по вул. Квітки Цісик, 34,36. Із 1 березня зміниться вартість на квартири у ЖК "Італійський квартал“, у ЖК, що зводиться по вул. Кибальчича та у ЖК "Абрикосовий”, — повідомили у прес-службі холдингу, наголосивши, що коригування цін відбувається відповідно до зміни етапів будівництва.
У компанії додали, що в залежності від об’єкту, ціна квадратного метру збільшиться на 300-1000 грн. Перевірити інформацію про зміну базової вартості завжди можна на сайті компанії у розділі: Покупцям.
Також очікується планове здорожчання на об’єкти ЖК “Урлівський-1”, ЖК “Медовий-2”, ЖК на проспекті Відрадному, 93/2. Про це в компанії пообіцяли повідомити окремо.