Забудовники піднімають ціни

“Забудовник інформує покупців про планове підвищення вартості квадратного метру на деяких об’єктах компанії. Із 19 лютого змінились ціни на квартири у ЖК "Медовий“ та на помешкання у апарт-комплексі по вул. Квітки Цісик, 34,36. Із 1 березня зміниться вартість на квартири у ЖК "Італійський квартал“, у ЖК, що зводиться по вул. Кибальчича та у ЖК "Абрикосовий”, — повідомили у прес-службі холдингу, наголосивши, що коригування цін відбувається відповідно до зміни етапів будівництва.

У компанії додали, що в залежності від об’єкту, ціна квадратного метру збільшиться на 300-1000 грн. Перевірити інформацію про зміну базової вартості завжди можна на сайті компанії у розділі: Покупцям.

Також очікується планове здорожчання на об’єкти ЖК “Урлівський-1”, ЖК “Медовий-2”, ЖК на проспекті Відрадному, 93/2. Про це в компанії пообіцяли повідомити окремо.