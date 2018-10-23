Застройщик показал прогресс по возведению ЖК Mirax

Так, в доме №1, секция А, проводится обустройство плиты над 19-м этажом. На 3-м, 5-м, 6-м, 7-м и 12-м этажах выполняют кирпичную кладку. В доме №2, секция А, проводится устройств вертикальных элементов 6-го этажа и части плиты над 6-м этажом.

Продолжаются работы по обустройству забирок в районе подпорной стены ПС 5 и ПС 1 и над одним из уровней паркинга.

В доме №3, секция А, выполняются работы по устройству свайного поля, которое планируют завершить 10-15 ноября.