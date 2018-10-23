Забудовник показав прогрес у зведенні ЖК Mirax
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Тривають роботи зі зведення житлового комплексу Mirax по вулиці Глибочицькій, 43 у Шевченківському районі Києва, передає УНН з посиланням на прес-службу “Київміськбуду”.
Так, у будинку №1, секція А, проводиться облаштування плити над 19-м поверхом. На 3-у, 5-у, 6-у, 7-у та 12-у поверхах виконують цегляну кладку. У будинку №2, секція А, проводиться облаштуваня вертикальних елементів 6-го поверху і частини плити над 6-м поверхом.
Тривають роботи з облаштування забирок у районі підпірної стіни ПС 5 та ПС 1 та над одним із рівнів паркінгу.
У будинку №3, секція А, виконуються роботи з облаштування свайного поля, яке планують завершити 10-15 листопада.