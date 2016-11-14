Запрет на въезд в столицу грузовиков продлится минимум три-пять часов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Запрет на въезд в Киев грузовиков продлится минимум три-пять часов. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время проверки перекрытия въезда крупногабаритного транспорта в Киев, передает корреспондент УНН.
Всего перекрыли 9 въездов в столицу. Их контролируют представители полиции, которые не пропускают крупногабаритный транспорт в Киев.
"Все это делается для того, чтобы пережить транспортный утренний пик. Закрытым движение будет до тех пор, пока не нормализуется ситуация. Я думаю, что еще где-то три-пять часов мы будем держать въезды в таком статусе", - сообщил П.Пантелеев.
Напомним, из-за снегопада городская власть решила перекрыть въезд в столицу крупногабаритного транспорта. Сейчас продолжается ликвидация последствий непогоды. В расчистке снега задействованы более 300 единиц техники и 40 бригад коммунальщиков.
По состоянию на 8 утра снегопад продолжается.