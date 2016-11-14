Заборона на в’їзд до столиці вантажівок триватиме щонайменше три-п’ять годин
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Заборона на в’їзд до Києва вантажівок триватиме щонайменше трип’ять годин. Про це повідомив журналістам заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв під час перевірки перекриття в’їзду великогабаритного транспорту до Києва, передає кореспондент УНН.
Всього перекрито 9 в’їздів до столиці. Їх контролюють представники поліції, які не пропускають великогабаритний транспорт до Києва.
"Все це робиться для того, щоб пережити транспортний ранковий пік. Закритий рух буде доти, доки не нормалізується ситуація. Я думаю, що ще десь три-п’ять годин ми будемо тримати в’їзди в такому статусі", - повідомив Д.Пантелеєв.
Нагадаємо, через снігопад міська влада вирішила перекрити в’їзд до столиці великогабаритного транспорту. Наразі триває ліквідація наслідків негоди. У розчистці снігу задіяно понад 300 одиниць техніки та 40 бригад комунальників.
Станом на 8 ранку снігопад триває.