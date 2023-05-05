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Запрет на импорт украинских товаров: Польша и еще 4 страны ожидают продления ограничений

Киев • УНН

 • 2001980 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия подадут заявку в ЕС с просьбой продлить ограничение импорта товаров из Украины, которое сейчас действует до 5 июня. Также эти страны требуют большей компенсации для своих фермеров. Об этом сообщает РАР, передает УНН.

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"Нам пообещали, что ограничения применят и после 5 июня", - сказал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

Детали

Под ограничения подлежат такие товары как пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник.

Государства-члены ЕС направят заявление в Еврокомиссию относительно увеличения помощи фермерам аграрного сектора в связи с ситуацией, которая возникла с импортом украинских сельскохозяйственных товаров.

Средства планируют получить из общего бюджета Евросоюза, ведь деньги из антикризисного фонда уже использованы.

Но Польша все еще продолжит контроль над ввозимой продукцией из Украины. Под проверки подлежат такие продукты как мука, мясо птицы, яйца, яблочный сок и фруктовые соки. По словам министра сельского хозяйства Польши, соответствующую информацию передали министерству Украины.

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"Мы как Польша будем осуществлять полный мониторинг этих продуктов, которые поступают к нам из Украины, контроль на границе, а также контроль транзита четырех продуктов. Мы будем сопровождать эти продукты и позаботимся, чтобы их экспортировали из Польши", - заявил Телус.

Справочно

В конце апреля Комиссия ЕС и Польша договорились запретить импорт пяти сельскохозяйственных продуктов из Украины. Европейская Комиссия тогда на поддержку фермеров пяти стран выделила 100 миллионов евро, из них Польша получила почти 40 миллионов евро.

В ответ Министерство иностранных дел Украины передало посольству Польши и представительству ЕС ноты о неприемлемости ситуации относительно ограничений на импорт украинской агропродукции.

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