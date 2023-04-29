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Україна передала Польщі та ЄС ноти щодо обмежень на імпорт агропродукції

Україна передала Польщі та ЄС ноти щодо обмежень на імпорт агропродукції

Київ • УНН

 • 1619258 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України передало посольству Польщі та представництву ЄС ноти щодо неприйнятності ситуації стосовно обмежень на імпорт української агропродукції. Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Вчора до посольства Республіки Польща в Україні та представництва ЄС в Україні були передані ноти МЗС України щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України. Такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС", - написав Ніколенко.

Деталі

Речник МЗС наголосив, що існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС.

"МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності. Лише так можна спільно успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України та вже зараз зміцнювати Єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна", - підкреслив Ніколенко.

Раніше

Єврокомісія домовилася з п'ятьма країнами щодо імпорту української агропродукції, що передбачає "захисні заходи для 4-х продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику".

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