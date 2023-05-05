Заборона імпорту українських товарів: Польща і ще 4 країни очікують продовження обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина подадуть заявку до ЄС із проханням продовжити обмеження імпорту товарів з України, яке наразі діє до 5 червня. Також ці країни вимагають більшої компенсації для своїх фермерів. Про це повідомляє РАР, передає УНН.
Цитата
"Нам пообіцяли, що обмеження застосують і після 5 червня", - сказав міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.
Деталі
Під обмеження підлягають такі товари як пшениця, кукурудза, рапс і соняшник.
Держави-члени ЄС надішлють заяву до Єврокомісії щодо збільшення допомоги фермерам аграрного сектору у зв’язку з ситуацією, яка виникла з імпортом українських сільськогосподарських товарів.
Кошти планують отримати з загального бюджету Євросоюзу, адже гроші з антикризового фонду вже використані.
Та Польща все ще продовжить контроль над ввезенною продукцією з України. Під перевірки підлягають такі продукти як мука, м'ясо птиці, яйця, яблучний сік та фруктові соки. За словами міністра сільського господарства Польщі, відповідну інформацію передали міністерству України.
Цитата
"Ми як Польща будемо здійснювати повний моніторинг цих продуктів, які поступають до нас із України, контроль на кордоні, а також контроль транзиту чотирьох продуктів. Ми будемо супроводжувати ці продукти і потурбуємося, аби їх експортували із Польщі", - заявив Телус.
Довідково
Наприкінці квітня Комісія ЄС і Польща домовились заборонити імпорт п’яти сільськогосподарських продуктів з України. Європейська Комісія тоді на підтримку фермерів п'яти країн виділила 100 мільйонів євро, з них Польща отримала майже 40 мільйонів євро.
У відповідь Міністерство закордонних справ України передало посольству Польщі та представництву ЄС ноти щодо неприйнятності ситуації стосовно обмежень на імпорт української агропродукції.