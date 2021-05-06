Задолженные Украине 3 млн доз ковидних вакцин поступят до конца мая - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. К концу мая Украина ожидает поставки 3 миллионов вакцин от COVID-19, которые по контрактам задолжали иностранные производители, рассказал в эфире телеканала "Наш" глава Минздрава Максим Степанов, сообщает УНН.
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"То, что мы рассчитываем получить в мае, и что подтверждают наши компании-производители и контрагенты, отдавая свои долги (они по-прежнему должны были поставить вакцины) - это почти до 3 млн доз вакцин мы должны получить в мае этого года. Если не будет никаких сбоев", - рассказал Степанов.
Детали
Глава Минздрава отметил, что пока до конца года включительно с поставками по программе COVAX Украина должна получить 42 млн доз вакцины от COVID-19.
"Сейчас у нас вместе количество вакцин, которое законтрактовано вместе с инициативой COVAX - это 42 млн доз вакцин", - отметил министр Степанов.
Дополнение
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, каким образом проходили переговоры с Pfizer на поставку еще 10 млн доз вакцин и как Минздраву удалось обеспечить большинство взрослого населения прививкой от COVID-19 до конца года.