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Заборговані Україні 3 млн доз ковідних вакцин надійдуть до кінця травня – Степанов

Київ • УНН

 • 14099 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. До кінця травня Україна очікує на поставки 3 мільйонів вакцин від COVID-19, які за контрактами заборгували іноземні виробники, розповів у ефірі телеканалу "Наш" глава МОЗ Максим Степанов, повідомляє УНН.

Цитата:

"Те, що ми розраховуємо отримати у травні, та що підтверджують наші компанії-виробники та контрагенти, віддаючи свої борги (бо вони раніше повинні були поставити вакцини) – це майже до 3 млн доз вакцин ми повинні отримати в травні цього року. Якщо не буде ніяких збоїв", - розповів Степанов.

Деталі

Глава МОЗ зазначив, що наразі до кінця року включно з поставками за програмою COVAX Україна повинна отримати 42 млн доз вакцини від COVID-19.

"Зараз у нас разом кількість вакцин, яка законтрактована разом з ініціативою COVAX – це 42 млн доз вакцин", - зазначив міністр Степанов.

Доповнення

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, яким чином проходили переговори з Pfizer на поставку ще 10 млн доз вакцин і як МОЗ вдалося забезпечити більшість дорослого населення щепленням від COVID-19 до кінця року. 

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