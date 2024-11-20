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Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет: больных среди детей за неделю стало больше почти на 3%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет: больных среди детей за неделю стало больше почти на 3%

Киев  •  УНН

 • 3877 просмотра

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За неделю в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 118 276 человек, из них 68 333 детей. С начала эпидсезона переболело 2,3% населения страны, за неделю зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19.

За неделю заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Украине среди детей выросла почти на 3%, в целом заболело 118 276 украинцев, сообщили в Минздраве в среду, пишет УНН.

Детали

"С 11 по 17 ноября ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 118 276 украинцев, в том числе 68 333 ребенка в возрасте до 17 лет. Медицинскую помощь в больнице получил 2 641 пациент, медики сообщили о пяти летальных случаях среди заболевших COVID-19", - сообщили в Минздраве.

С начала эпидемического сезона в октябре, как отмечается, уже переболело 821 164 человека. Это 2,3 % от населения всей страны. Всего за полтора месяца у 11 847 человек обнаружили COVID-19, из которых 43 умерли в результате осложнений.

По состоянию на 17 ноября против гриппа уже вакцинировались 82 805 украинцев. 

В Минздраве напомнили, что самая действенная профилактика COVID-19 и гриппа - ежегодная вакцинация, в частности для людей из групп риска.   

Вакцины против гриппа французского и корейского производства с начала октября, как отмечается, уже доступны в аптеках. Они сертифицированы и прошли государственный контроль качества. 

Дополнение

По данным Министерства здравоохранения, неделей ранее, с 4 по 10 ноября, ОРВИ, гриппом и COVID-19 по стране заболели 115 137 человек.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

COVID-19Здоровье
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