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Обеспечил военную оккупацию Крыма: экс-командующего чф рф приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу в триллион гривен

Киев • УНН

 • 1694155 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Экс-командующего Черноморским флотом россии адмирала Александра Витко приговорили к 15 годам тюремного заключения и штрафу в триллион гривен. Соответствующее решение принял Днепровский райсуд Киева, передает УНН.

Цитата

"... осужден вице-адмирал, экс-командующий Черноморским флотом рф, который руководил военными подразделениями во время вторжения на территорию АР Крым. Военачальника военно-морских сил государства-агрессора признан виновным в совершении ряда преступлений против основ нацбезопасности Украины.

Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы. Также судом удовлетворен гражданский иск прокурора и обязано взыскать с осужденного в пользу Украины более триллиона гривен нанесенного ущерба", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Добавим

Прокуроры в суде доказали, что командующий чф рф с 20 февраля по 21 марта 2014 года совместно с представителями власти и вооруженными формированиями россии спланировали и организовали рассредоточение на объектах военных подразделений российской армии. Они непосредственно осуществили вторжение на территорию Крыма.

Также осужденный блокировал подразделениями российского Черноморского флота воинские части ВСУ, ГПС, внутренние войска МВД Украины. Все усилия были направлены на препятствование их законной деятельности, захват и повреждение военного оборудования на объектах противовоздушной, морской и береговой обороны Вооруженных Сил Украины, отметили в Офисе Генпрокурора.

Своими действиями осужденный обеспечил военную оккупацию территории полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям. Нарушена территориальная целостность Украины и утрачена государственная собственность на сумму более 1 080 352 000 000 грн.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства доказано, что осужденный склонял украинских военнослужащих-граждан Украины к совершению государственной измены. Уговаривал и подкупал их обещаниями дальнейшего прохождения службы на новых кораблях чф рф.

Командующему Черноморским флотом государства-агрессора в 2013-2021 годах вынесен приговор за совершение посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене, диверсию, участие в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны против Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 110 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27 ст. 113, ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

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