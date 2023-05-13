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Забезпечив військову окупацію Криму: екскомандувача чф рф засудили до 15 років позбавлення волі та штрафу в трильйон гривень

Забезпечив військову окупацію Криму: екскомандувача чф рф засудили до 15 років позбавлення волі та штрафу в трильйон гривень

Київ • УНН

 • 1694156 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Екскомандувача Чорноморським флотом росії адмірала олександра вітка засудили до 15 років тюремного ув'язнення та штрафу в трильйон гривень. Відповідне рішення ухвалив Дніпровський райсуд Києва, передає УНН.

Цитата

"... засуджено віце-адмірала, екскомандувача Чорноморським флотом рф, який керував військовими підрозділами під час вторгнення на територію АР Крим. Воєначальника військово-морських сил держави-агресора визнано винним у вчиненні ряду злочинів проти основ нацбезпеки України.

Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі. Також судом задоволено цивільний позов прокурора та зобов’язано стягнути із засудженого на користь України понад трильйон гривень завданих збитків", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Додамо

Прокурори у суді довели, що командувач чф рф з 20 лютого по 21 березня 2014 року спільно з представниками влади та збройними формуваннями росії спланували та організували розосередження на об’єктах військових підрозділів російської армії. Вони безпосередньо здійснили вторгнення на територію Криму.

Також засуджений блокував підрозділами російського Чорноморського флоту військові частини ЗСУ, ДПС, внутрішні війська МВС України. Усі зусилля були направлені на перешкоджання їхній законній діяльності, захоплення та пошкодження військового обладнання на об'єктах протиповітряної, морської та берегової оборони Збройних Сил України, відзначили в Офісі Генпрокурора.

Своїми діями засуджений забезпечив військову окупацію території півострова Крим, що призвело до тяжких наслідків. Порушено територіальну цілісність України та втрачено державну власність на суму понад 1 080 352 000 000 грн.

Крім того, під час судового розгляду доведено, що засуджений схиляв українських військовослужбовців-громадян України до вчинення державної зради. Умовляв та підкуповував їх обіцянками подальшого проходження служби на нових кораблях ЧФ рф.

Командувачу Чорноморським флотом держави-агресора у 2013-2021 роках ухвалено вирок за вчинення посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурювання до державної зради, диверсію, участь у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни проти України за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27 ст. 113, ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 437 КК України).

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