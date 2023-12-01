Забастовка перевозчиков: Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы
Киев • УНН
Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска Угринов-Долгобичув для пустых грузовиков и создать в системе "еЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева";
Украина и Польша договорились об открытии пункта пропуска "Угринов - Долгобичув" для проезда пустых грузовиков. Об этом сообщает министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины , пишет УНН.
Детали
Сегодня в Варшаве состоялась встреча заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и государственного секретаря министерства инфраструктуры Польши Рафаля Вебера.
Стороны договорились:
- Открыть пункт пропуска "Угринов - Долгобичув" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска;
- Создать в системе "еЧерга" отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева";
- Запустить пилотную регистрацию в "еЧерге" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком в один месяц.
Отмечается, что вопрос отмены или изменений в "транспортного безвиза" не обсуждался и не был на повестке дня.
В то же время, польские протестующие настаивают на функционировании "Угринов - Долгобичув" и "Нижанковичи - Мальховице" только для транспорта на регистрации ЕС.
Такую позицию в украинском ведомстве назвали неприемлемой, ведь "это дискриминационная норма по отношению к другим странам". Как сообщается, последнее было подтверждено во время заседания Координационной платформы Украина-Польша-ЕС при участии руководства Директората Еврокомиссии по вопросам транспорта и мобильности 30 ноября.
Вместе с этим, министерство восстановления совместно с Координационной платформой нарабатывают решения, которые позволят урегулировать ситуацию с очередями на границе.
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Забастовка перевозчиков: Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы
Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска Угринов-Долгобичув для пустых грузовиков и создать в системе "еЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева";.
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