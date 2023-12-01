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Забастовка перевозчиков: Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 14:22  •  11543 просмотра

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Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска Угринов-Долгобичув для пустых грузовиков и создать в системе "еЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева";

Украина и Польша договорились об открытии пункта пропуска "Угринов - Долгобичув" для проезда пустых грузовиков. Об этом сообщает министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины , пишет УНН.

Детали

Сегодня в Варшаве состоялась встреча заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и государственного секретаря министерства инфраструктуры Польши Рафаля Вебера.

 Стороны договорились:

-        Открыть пункт пропуска "Угринов - Долгобичув" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска;

-        Создать в системе "еЧерга" отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева";

-         Запустить пилотную регистрацию в "еЧерге" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком в один месяц.

Отмечается, что вопрос отмены или изменений в "транспортного безвиза" не обсуждался и не был на повестке дня.

В то же время, польские протестующие настаивают на функционировании "Угринов - Долгобичув" и "Нижанковичи - Мальховице" только для транспорта на регистрации ЕС.

 Такую позицию в украинском ведомстве назвали неприемлемой, ведь "это дискриминационная норма по отношению к другим странам".  Как сообщается, последнее было подтверждено во время заседания Координационной платформы Украина-Польша-ЕС при участии руководства Директората Еврокомиссии по вопросам транспорта и мобильности 30 ноября.

Вместе с этим, министерство восстановления совместно с Координационной платформой  нарабатывают решения, которые позволят урегулировать ситуацию с очередями на границе.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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