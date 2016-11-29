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За качество школьного питания должен нести ответственность не только поставщик, но и тот, кто его продал

Киев • УНН

 • 7533 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. За качество продуктов, которые продают детям в школах, должны нести ответственность как поставщики продукции, так и те, кто ее реализует непосредственно в образовательном учреждении. Такое мнение в комментарии УНН высказал исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмеянов.

За качество школьного питания должен нести ответственность не только поставщик, но и тот, кто его продал

"В учебных заведениях есть питание за государственные средства, а есть, когда отдельно дети могут купить компот или булочки. В любом случае, речи об ответственность только поставщиков быть не может. Потому что перед нами несет ответственность тот, кто нам продал, - последний. То есть неважно, в школе это сами приготовили, или им это привезли - это не должно быть проблемами потребителей. А тот, кто нам последний продал, тот и должен отвечать за качество. В случае, если ребенок отравляется на территории школы, то с жалобой нужно обращаться к директору школы, пусть они сами проводят расследование и ищут виновных. Это не должно быть проблемой потребителей, кто является поставщиком сока или других продуктов. Потому что так вообще можно не найти виновных в конце концов", - сказал М.Несмиянов.

Накануне в КГГА сообщили, что ответственность за качество продуктов в школах несут поставщики.

Напомним, контроль за поставщиками продуктов школьного питания осуществляется на очень низком уровне.

Нардеп С.Тригубенко подчеркнул то, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.

По его словам, в последние месяцы, школьники травились некачественным питанием в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях.

"Госпродпотребслужба умело рапортует, что в каждом из случаев держит ситуацию на контроле, однако, что планирует и планирует ли вообще употреблять чтобы тотально промониторить качество школьного питания - не говорит. А не говорит, потому что ничего в этом направлении не делает", - отметил он и предложил родительским комитетам на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения.

"Готов поддержать такие обращения к контроллерам", - отметил С.Тригубенко.

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