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За якість шкільного харчування має нести відповідальність не лише постачальник, а й той хто його продав

Київ • УНН

 • 7533 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. За якість продуктів, які продають дітям у школах, мають нести відповідальність як постачальники продукції, так і ті, хто її реалізує безпосередньо у освітньому закладі. Таку думку у коментарі УНН висловив виконавчий директор “Союзу споживачів України” Максим Несміянов.

За якість шкільного харчування має нести відповідальність не лише постачальник, а й той хто його продав

“У начальних закладах є харчування за державні кошти, а є, коли окремо діти можуть купити компот чи булочки. У будь-якому випадку, мови про відповідальність лише постачальників бути не може. Тому що перед нами несе відповідальність той, хто нам продав, — останній. Тобто неважливо, чи у школі це самі приготували, чи їм це привезли — це не повинно бути проблемами споживачів. А той, хто нам останній продав, той і має відповідати за якість. У випадку, якщо дитина отруюється на території школи, то з скаргою потрібно звертатися до директора школи, нехай вони самі проводять розслідування і шукають винних. Це не має бути проблемою споживачів, хто є постачальником соку чи інших продуктів. Тому що так взагалі можна не знайти винних в кінці кінців”, — сказав М.Несміянов.

Напередодні у КМДА повідомили, що відповідальність за якість продуктів у школах несуть постачальники.

Нагадаємо, контроль за постачальниками продуктів шкільного харчування здійснюється на дуже низькому рівні.

Нардеп С.Тригубенко наголосив на тому, що Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування.

За його словами, протягом останніх місяців, школярі труїлися неякісним харчуванням в Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях.

“Держпродспоживслужба вправно рапортує, що у кожному з випадків тримає ситуацію на контролі, проте, що планує та чи планує взагалі вживати аби тотально промоніторити якість шкільного харчування — не каже. А не каже, бо нічого в цьому напрямку не робить”, — зазначив він та запропонував батьківським комітетам на місцевих рівнях ініціювати перевірки постачальників харчування у шкільні та дошкільні заклади.

“Готовий підтримати такі звернення до контролерів”, — зазначив С.Тригубенко.

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