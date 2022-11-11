За все платит Украина: у Зеленского объяснили, что такое "мирное решение"

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. "Мирное решение"– это когда Украине предлагают рассчитаться своими территориями за тысячи убитых украинцев и уничтоженную инфраструктуру. Об этом в Twitter заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

"Еще раз о "компромиссах"… Что такое "мирное решение"? Это когда Украине предлагают рассчитаться своими территориями за тысячи уже убитых украинцев и уничтоженную инфраструктуру. То есть за все платит Украина, а рф вообще не отвечает за военные преступления ."Суперсправедливость", – написал Подоляк.

Напомним

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что цели так называемой "спецоперации" могут быть достигнуты путем мирных переговоров.

Михаил Подоляк отметил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с рф, однако для начала страна-агрессор должна вывести свои войска.

Президент Владимир Зеленский в интервью газете El País сказал, что Украина сможет найти формат для диалога с россией, если российские войска отступят и признают, что допустили ужасную ошибку.

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