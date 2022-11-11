За все платить Україна: у Зеленського пояснили, що таке "мирне рішення"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. "Мирне рішення" – це коли Україні пропонують розрахуватися своїми територіями за тисячі вбитих українців і знищену інфраструктуру. Про це у Twitter заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.
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"Іще раз про "компроміси"… Що таке "мирне рішення"? Це коли Україні пропонують розрахуватися своїми територіями за тисячі вже вбитих українців і знищену інфраструктуру. Тобто за все платить Україна, а рф узагалі не відповідає за воєнні злочини. "Суперсправедливість", – написав Подоляк.
Нагадаємо
Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що цілі так званої "спецоперації" можуть бути досягнуті шляхом мирних переговорів.
Михайло Подоляк зазначив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з рф, однак для початку країна-агресор має вивести свої війська.
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті El País сказав, що Україна зможе знайти формат для діалогу з росією, якщо російські війська відступлять і визнають, що припустилися жахливої помилки.